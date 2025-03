Philippe Gnaegi : « Il reste encore beaucoup à faire au niveau de la politique familiale »

C’est une page qui se tourne à Pro Familia Suisse. Directeur de l’association faîtière des organisations familiales suisses, Philippe Gnaegi s’en va à la fin du mois de mars. L’ancien conseiller d’État neuchâtelois aura passé 10 ans à la tête de Pro Familia Suisse. Il quitte son poste avec le sentiment « qu’il reste encore beaucoup de choses à faire pour la politique familiale », a-t-il expliqué dans « La Matinale » jeudi. Pour Philippe Gnaegi, « il faut rester très modeste dans l’héritage qu’on lègue. » L’ancien politicien relève qu’à ses yeux, « l’essentiel est que la politique familiale continue à se développer, principalement dans le domaine de la conciliation entre l’activité professionnelle et la famille ou la vie privée ». Un thème qui ne s’adresse plus uniquement aux femmes, selon Philippe Gnaegi. « Elle concerne les deux parents, les entreprises, les collectivités publiques », relève-t-il.

Pour le futur ancien directeur de Pro Familia, les enjeux de la politique familiale n’ont pas forcément beaucoup changé depuis son entrée en fonction en 2015. « La notion de famille a évolué, ce n’est plus juste une mère, un père et deux enfants. On a d’autres formes de familles », précise Philippe Gnaegi.