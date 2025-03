Jean-Philippe Patthey raconte son histoire

Jean-Philippe donne aussi des coups de gouvernail dans la vie : apprentissage terminé, il scrute l’horizon, décide de se parfaire à Zurich puis au Canada avant de reprendre la boulangerie familiale et une fabrique de pâté en croute. En 1988, il tend la main à la liberté et vend le commerce brévinier. Et c’est le début d’une vie d’aventures : rallyes, expéditions avec Mike Horn, traversée de l’Australie, descente du Yukon en kayak, sans oublier le Tour du Cœur, en soutien à René Prêtre. Objectif : « assouvir les passions que sont les voyages, les rencontres ! ».

Aujourd’hui, l’aventurier repose la plume. Prochain voyage ? Ce sera avec son petit-fils : « C’est lui qui a choisi la destination. On part à New York ! » raconte-t-il, en éclatant de rire. Jean-Philippe Patthey, « de tous temps, par tous les temps » : mordre la vie à pleines dents. /aju