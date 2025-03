Le FC Coffrane scotché sous la barre

Le FC Coffrane s’enfonce, en 1re Ligue de football. Les Vaudruziens se sont inclinés 2-1 à domicile samedi après-midi contre Meyrin. Les Genevois, troisièmes du classement du groupe 1, ont ouvert le score à la 69e minute de jeu. Tony Briançon a égalisé deux minutes plus tard, mais les visiteurs ont inscrit le but décisif à la 74e. Cette troisième défaite consécutive maintient l’équipe de Philippe Perret à l’avant-dernière place du classement, sous la barre, avec le même nombre de points que le FC La Chaux-de-Fonds, mais aussi avec un match en plus. /vco