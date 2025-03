Groupe E veut dompter L'Areuse souterraine

Et si l'on captait l'énergie de l'eau souterraine entre le Lac des Taillères et sa résurgence aux sources de L'Areuse ? C'est le rêve que caresse Groupe E dans le Val-de-Travers. Pour ce faire, l'entreprise énergétique s’associe avec l’Institut suisse de spéléologie et de karstologie. Le projet consiste à capter une partie de l’eau qui circule dans le bassin de La Brévine, avant qu’elle n’atteigne les sources de L’Areuse à Saint-Sulpice. « Le but est de trouver cette rivière et d’en prélever une partie pour lui donner environ 220 mètres de chute afin de la turbiner dans le Val-de-Travers », explique Benoît Stolz, responsable régional des infrastructures chez Group E. Il précise que cela permettrait de produire « bien plus d’énergie qu’elle n’en génère actuellement à l’usine de Saint-Sulpice ». Le projet ambitionne de produire entre 32 et 36 GWhs par an, soit l'équivalent de la consommation énergétique de 7'000 ménages.





Un historique prometteur

Ce projet hydroélectrique repose sur des études techniques datant des années 1950, confirmant l’existence d’une rivière souterraine à fort potentiel. Des recherches plus récentes de l’Université de Neuchâtel ont également soutenu cette découverte. Toutefois, le principal défi consiste à « trouver cette rivière souterraine », précise Pierre-Yves Jeannin, directeur de l’Institut suisse de spéléologie et de karstologie.