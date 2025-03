Colo Locle : « C’est quoi ton truc ? »

Quand on parle de colonies de vacances, on a souvent comme seule référence la chanson de Pierre Perret. Pourtant, depuis 1975, la Colo Locle organise une semaine de vacances pour les enfants de 6 à 15 ans. Cette association, gérée de manière totalement bénévole afin de garantir des prix attractifs, propose chaque année une expédition durant les vacances d’octobre, sous un thème défini à l’avance. Kermesse, randonnée et boum du jeudi soir sont également des incontournables de la Colo Locle, qui fêtera ses 50 ans en 2025.

À cette occasion, l’association organise un repas de soutien le vendredi 15 mars 2025 à la Maison de Paroisse du Locle. Si l’événement affiche complet, il sera tout de même possible de se joindre à la fête dès 23h, comme l’expliquait Yamina Mouelhi, présidente de la Colo Locle, dans « La Matinale » :