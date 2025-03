Des agents de sécurité surveillent les écopoints à Neuchâtel

Adaptation à l'urbanisation croissante

Face à la densification de quartiers comme aux Portes-Rouges, Neuchâtel n’a pas installé de nouveau point de collecte. Cependant, elle a « modernisé et agrandi les points de collecte existants en doublant leur volume grâce à l'installation de nouveaux conteneurs, plus grands et enterrés », précise Laurent Verguet.