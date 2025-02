En route pour Berne : Martine Docourt

Les parlementaires retournent aux affaires ! La session de printemps commence lundi 3 mars et se tient jusqu’au 21 mars à Berne. Le Conseil national et celui des États vont débattre de nombreux dossiers pendant ces trois semaines. Il sera notamment question de la Commission d’enquête sur Crédit Suisse ou d’objets techniques sur la loi sur les assurances maladie (LAMAL), mais ce n’est pas tout. Plusieurs objets relatifs à l’asile seront sur la table de la Chambre basse du Parlement. Notamment une motion de l’UDC qui demande de « revoir les critères pour le regroupement familial, par exemple sur l’âge de la personne qui le demande. Il y a toute une série de critères et ça s’inspire du Danemark et de la Suède qui ont des systèmes plus restrictifs en termes d’asile », explique Martine Docourt vendredi dans La Matinale. Pour la conseillère nationale socialiste, cette demande est inhumaine et flirte avec les limites du droit international.