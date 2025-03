À la découverte de Neuchâtel avec Jules Aubert

Chaque mois, un quartier à explorer ! Tel est le principe des Jeudi-Oui, un événement mensuel qui met à l'honneur les acteurs socioculturels et économiques, et le patrimoine historique de Neuchâtel. L'objectif est de dynamiser les quartiers de la commune fusionnée en leur offrant une scène festive où musique, théâtre et performances artistiques se mêlent. Ces événements permettent de plonger dans l'univers local, tout en découvrant l’histoire et l'architecture des quartiers, à travers des visites guidées animées par Jules Aubert, Matthieu Lavoyer-Boulianne et Grégoire Oguey, trois épris d’histoire locale.





Guides passionnés

Chacun d'eux, selon ses propres centres d'intérêt, propose des thématiques distinctes et apporte son regard sur l’histoire locale. Jules Aubert, guide lors des Jeudi-Oui, par exemple, met à profit sa « large bibliothèque neuchâteloise » et sa passion pour l’histoire de la ville, qu’il partage avec les Neuchâtelois. Les visites sont également l’occasion d’aborder des thématiques variées en fonction des quartiers et des périodes de l’histoire. « L’objectif est de révéler des aspects souvent méconnus de la ville, qu’il s’agisse de récits pittoresques, amusants ou plus dramatiques », explique-t-il.