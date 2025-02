Une inscription qui peut sauver des vies

S'inscrire sur le registre des donneurs de cellules souches peut sauver des vies. Un don peut notamment aider les personnes atteintes de leucémie aigüe. Selon Ekaterina Rebmann, médecin en oncohématologie au RHNe, « toute personne en bonne santé peut se porter volontaire ». Il faut avoir entre 18 et 40 ans et « être en bonne santé, sans maladie grave ». Le processus d’enregistrement peut se faire en ligne ou dans un centre de transfusion.

La spécialiste explique qu’il est « plus facile de trouver un donneur compatible pour les patients européens que pour ceux venant des pays d'Afrique ou d'Asie, par exemple ». En cause, les registres de donneurs nationaux qui sont souvent plus fournis dans les pays développés.