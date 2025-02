Décès du chef d'orchestre et compositeur François Pantillon

Le chef d'orchestre et compositeur François Pantillon est décédé à l'âge de 97 ans vendredi. Né à La Chaux-de-Fonds en 1928 et issu d'une famille de musiciens, il s'était établi dans le canton de Fribourg en 1970. François Pantillon représentait la troisième génération d'une lignée de musiciens. Il avait composé des chants populaires, mais aussi des oratorios et un opéra, « Die Richterin », créé en 1991 à Berne. En 1998, le Neuchâtelois avait fait don de ses partitions manuscrites à la Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU) de Fribourg. François Pantillon avait commencé sa pratique par le violon, étudié à Bruxelles, note La Liberté mardi. Il avait exercé son activité de chef notamment à la tête du Choeur symphonique de Bienne, du Klassikchor de Bienne, du Berner Männerchor, du Choeur Pro Arte de Berne, de l'Ensemble vocal de Berne et de la Société chorale de Neuchâtel. Son décès a été annoncé mardi par des faire-part parus, entre autres, dans La Liberté et Arcinfo. Le père de François Pantillon, Georges Pantillon, est connu en Suisse romande pour ses méthodes de solfège élémentaire. /ATS