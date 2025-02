Le RHNe réagit face aux violences répétées contre son personnel

Insultes, menaces et agressions physiques : le Réseau hospitalier neuchâtelois connaît une augmentation des violences. En 2024, chaque semaine, un employé du RHNe a été victime de violence dans le cadre de ses fonctions. Mylène Cordary Basin, responsable Gestion de la santé en entreprise, explique cette hausse en partie par « la montée de la violence dans la société et l’anxiété des patients liée à l’attente des diagnostics ». Selon elle, le système de santé suisse joue également un rôle : « les primes d’assurance augmentent, et les patients attendent un service plus rapide et de qualité en raison du coût élevé ». En pratique, ça se traduit par l'agression d'une aide-soignante, suivie dans tout l'hôpital par une patiente.