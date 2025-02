200 ans d’histoire à La Chaux-du-Milieu

Avant sa naissance en tant que commune, La Chaux-du-Milieu était un peu partagée, entre un canton suisse et une principauté du roi de Prusse. Mais même avant, dans les années 1600-1700. À l’époque, le village dépendait de la mairie de Rochefort et de la seigneurerie de Travers pour les affaires civiles. Et pour aller au culte, la population devait se rendre, à pied, à la Brévine ou au Locle. Un trajet fatiguant qui a vécu son épilogue en 1716, lors de la construction d’un temple et d’une cure, formant ainsi une paroisse jusqu’en 1825. Lorsque la commune est née, la laïcité était de plus en plus dans l’air du temps, et l’administration, la politique, ont pu se transformer en se détachant de plus en plus du pouvoir religieux, raconte Clément Zill.