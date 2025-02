Un espace d’accueil pour enfants et parents à Couvet

Les quatre pièces de l’appartement de la Toupie ont toute une fonction différente : il y a celle de la motricité, dans laquelle aucun autre objet ne peut rentrer, cela permet d’éviter les blessures quand on saute et court partout. Il y a celle dédiée aux jeux symboliques, avec une cuisinière et un tipi pour enfants. Il y a celle des « roulants », avec des voitures de toute taille pour les enfants, mais attention : interdiction de passer la ligne sur le pas de porte et de quitter le lieu avec son véhicule à roulette. Et puis il y a un grand salon avec un canapé, une table pour goûter et un bac à eau, ce dernier étant uniquement utilisable avec le tablier à disposition. Ces règles sont expliquées aux enfants et aux parents lors de la première visite, et rappelées par des pictogrammes.