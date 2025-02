Le Canton de Neuchâtel veut renforcer la promotion de la santé

Une ordonnance médicale pour une entrée gratuite au musée pourrait devenir possible. Le canton de Neuchâtel et l’association des communes neuchâteloises (ACN) ont renforcé leur collaboration dans le domaine de la santé pour une durée de cinq ans. Cette coopération permet de développer des actions de proximité et de répondre aux besoins de la population. Les actions sont concentrées sur quatre domaines : l’activité physique, la santé psychique, l’insertion sociale des seniors et la cohésion sociale. Le conseiller d’État Frédéric Mairy souligne que : « Les communes s’approprient les enjeux sanitaires importants pour agir en amont ».

Pour l’instant, six communes sur 24 participent. Certaines ont déjà concrétisé des projets tels que les dimanches sportifs à Val-de-Travers. Ils ont été mis en place afin d’encourager l’activité physique au sein des familles. Ce concept a été étendu à l’ensemble du canton, et aujourd'hui, la majorité des salles de sport sont ouvertes le dimanche.





Les objectifs

Les autorités ont dévoilé quatre objectifs : encourager le dialogue intercommunal, informer et sensibiliser, mettre en place des mesures concrètes et affirmer l’importance de la promotion de la santé. Parmi les projets envisagés figure l’accès libre à des toilettes d’établissements publics à Val-de-Travers.