L’EMS de Landeyeux va s’agrandir

Le home médicalisé de Landeyeux voit plus grand. La Fondation de l’EMS du Val-de-Ruz vient de mettre à l’enquête publique son projet d’agrandissement. Il comprend la rénovation et le réaménagement du bâtiment existant ainsi que la construction d’une nouvelle aile. Cela permettra à l’EMS de passer de 68 à 120 places et de doubler sa surface. Un projet qui coûtera une quarantaine de millions de francs.

Les prémisses de cet agrandissement du site ont été dessinées déjà en 2015. Mais depuis, le projet a bien évolué. « Nous n’imaginions pas un agrandissement avec 120 lits, mais un agrandissement pour pouvoir offrir des chambres individuelles », raconte François Cuche, le président du comité administratif de la Fondation de Landeyeux.