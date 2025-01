Janvier, un mois à risque pour la santé mentale

Fatigue hivernale : quand s’inquiéter ?

Thomas Noyer « observe plus de dépressions à cette période, avec des personnes plus fatiguées et qui se sentent moins bien ». Il indique qu'il existe un lien de causalité entre la fatigue et la dépression. Bien que la dépression saisonnière soit fréquente, « elle n'est pas grave et reste presque normale ». En revanche, si elle s'accompagne de stress au travail, de problèmes familiaux ou d'isolement social, il est conseillé de consulter un professionnel.

Pour atténuer cette fatigue, Thomas Noyer recommande « d’écouter son corps en privilégiant un sommeil de qualité et en se reposant davantage ». /lal