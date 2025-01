L'UDC demande la démission de la conseillère fédérale Viola Amherd

La direction de l'UDC a exigé samedi la démission de la conseillère fédérale Viola Amherd. Le premier parti de Suisse reproche à la ministre de la Défense de fixer de mauvaises priorités pour l'armée.

« La Suisse n'est plus du tout en mesure de veiller de manière autonome à la sécurité du pays et de la population", écrit l'UDC dans un communiqué. La Suisse se retrouve dans cette situation en raison d'"errements politiques » et d' «erreurs de casting » au sein du Département fédéral de la défense (DDPS).

Selon ce parti, « la liberté, la neutralité ainsi que la sécurité extérieure et intérieure de la Suisse sont menacées ». De plus, Viola Amherd « préfère s'occuper des questions de genre dans l'armée plutôt que de l'équipement », ont encore relevé les cadres de l'UDC Suisse, réunis samedi à Bad Horn (TG) pour leur congrès annuel.

Des parlementaires du Centre ont riposté sur le réseau social X: « Dans les dernières décennies, alors que le DDPS se trouvait sous la direction de l'UDC, on a excessivement épargné dans l'armée et mené x projets hasardeux. S'en prendre maintenant à la première femme ministre, qui rend l'armée capable d'assumer son rôle de défense, n'est pas crédible », écrit la conseillère aux Etats argovienne Marianne Binder à l'adresse de l'UDC.

Sollicité samedi, le DDPS a renoncé à prendre position sur les reproches de l'UDC.





Délégation des finances inquiète

Pendant la session d'hiver, la Délégation des finances (DélFin) des Chambres fédérales a envoyé une lettre à la cheffe du DDPS. Dans ce courrier, elle exprimait son inquiétude quant à l'état de plusieurs projets menés au sein de l'armée, a précisé Lars Guggisberg, conseiller national (UDC/BE) et président de la DélFin, à Keystone-ATS samedi. La NZZ et le Blick se sont faits l'écho de ce courrier dans leurs éditions de samedi.

Selon la DélFin, certains projets du DDPS seraient mal en point. Il s'agirait entre autres de l'acquisition de drones et du renouvellement d'un système de conduite et de communication. La DélFin prévoit de s'entretenir avec Viola Amherd à la mi-février.

Le DDPS a confirmé à Keystone-ATS la teneur de la missive. Il répondra à la Délégation dans le cadre de leur prochaine réunion. /ATS