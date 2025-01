« Sororité » : Quand la bande dessinée Suisse romande rencontre l’Afrique

Un projet qui mêle créativité et diversité. Le collectif romand « la bûche » poursuit sa mission de promouvoir la bande dessinée féminine. Créé en 2015 par les artistes hélvétiques Fanny Vaucher et Jenay, ce groupe réunit une centaine d’autrices et a pour objectif de visibiliser leur travail dans un milieu encore peu représenté par les femmes. Chaque année, 17 nouvelles autrices rejoignent le collectif pour contribuer à une publication annuelle sous la forme d’un fanzine.

Au-delà de cette production, « la bûche » mène des projets variés, comme des résidences artistiques et des expositions. Parmi ses initiatives récentes, le projet « Sororité » en fait partie.

Entre le 22 novembre et le 9 décembre 2024, six autrices suisses ont participé à une résidence artistique en République démocratique du Congo. « Pendant deux semaines, nous avons collaboré avec cinq autrices venues du Kenya, du Gabon, du Maroc et de la RDC », explique Agathe Borin, membre du collectif et installée dans le canton de Neuchâtel depuis cinq ans.