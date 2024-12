Sans accords avec l’UE, l’économie neuchâteloise redoute des délocalisations

L’économie neuchâteloise a besoin d’Europe. Après le bouclement des négociations entre la Suisse et l’Union européenne sur leur paquet d’accords, les différentes faîtières économiques se réjouissent de ces avancées. « Le renforcement de la voie bilatérale est extrêmement important afin de garantir l’accès au marché européen » aux entreprises suisses, explique Florian Németi, le directeur de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie. La CNCI se réjouit des dispositions prévues dans les nouveaux accords afin de conserver l’accès à la main d’œuvre frontalière, développer les collaborations scientifiques et garantir un approvisionnement énergétique sûr.