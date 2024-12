Prix de vente record pour l'épicéa 

Le chêne reste une valeur sûre : 171 pièces issues de 16 familles d’essences différentes étaient alignées mercredi matin le long de l’Allée des Bourbakis de Colombier, à l’occasion de la 19e vente de bois précieux organisée chaque année par ForêtNeuchâtel, l’association des propriétaires forestiers du canton. Le chêne suscite toujours autant de convoitise de la part des acheteurs, qui sont pour l’essentiel des scieurs professionnels. Une bille de quelque 4 mètres cube de chêne a été vendue au prix record de 1'467 francs le mètre : « Dans la vente et le négoce du bois, le chêne constitue presque une valeur refuge comme le franc suisse ou l’or », explique Stéphane Brawand, chargé d’affaires de ForêtNeuchâtel. « On utilise le chêne partout dans l’agencement, le mobilier, le parquet ». Ou même dans la charpente, comme pour la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Essence très commune de nos forêts, les prix de vente de l’épicéa ont également flambé. Ils ont dépassé les sommets, qui avaient déjà été atteints l’an dernier, avec un prix moyen au mètre cube de 553 francs et un record à 880 francs. Du jamais vu dans la branche : « Cela m’a surpris, c’est vrai. Plus de 800 francs pour des épicéas. C’est réellement exceptionnel », relève Pascal Junod, ingénieur forestier à l’arrondissement du Littoral. Si l’épicéa constitue une essence très commune, il peut parfois présenter une haute valeur ajoutée : « Avec les très beaux épicéas, on peut aussi faire des instruments de musique », rappelle encore Pascal Junod.