Le Camp de Vaumarcus soigne ses hôtes

Un chantier ambitieux au Camp de Vaumarcus. La fondation mène des travaux au sud du site pour rénover l’un de ses bâtiments, appelé « l’Orée », mais également pour construire une nouvelle bâtisse juste à côté, baptisée « La Mairie ». Le Conseil de Fondation a déposé le bouquet de chantier sur le nouveau bâtiment en présence des donateurs et des autorités de la Grande Béroche ce jeudi. Un geste symbolique pour rendre hommage au travail des ouvriers et une étape majeure pour les responsables du Centre.

La Maison l’Orée a été construite en 1947. Et même si elle a été quelque peu transformée ces dernières dizaines d’années, elle ne répond plus aux normes, notamment en termes d’accès pour les personnes à mobilité réduite et plus non plus aux attentes des hôtes, au niveau du confort, explique Philippe André, le président du conseil de fondation et architecte du projet.