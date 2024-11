Objectif championnats de Suisse pour Matteo Oppizzi

La première place au championnat de Suisse de cyclocross des moins de 23 ans : c’est l’un des objectifs que s’est fixé le Neuchâtelois Matteo Oppizzi. La compétition se tient le 12 janvier à Montreux. Le cycliste canado-suisse de 23 ans ambitionne d’intégrer le top 15 aux championnats du monde, le 1er février à Liévin en France. Actuellement semi-professionnel, Matteo Oppizzi espère passer professionnel. Il a expliqué mercredi dans La Matinale avoir commencé le cyclocross lorsqu’il a déménagé avec sa famille au Canada à l’âge de 12 ans. « J’ai commencé le VTT ici, dans la région de Neuchâtel. Quand on s’est expatrié avec ma famille au Canada, j’ai eu la chance d’aller dans un sport-étude. Et on nous a proposé de commencer le cyclocross. Et j’ai découvert une discipline qui m’a vraiment plu. » À côté de ses entrainements, Matteo Oppizzi fait des études en Sciences humaines par correspondance. Il espère passer professionnel et pouvoir vivre du sport.