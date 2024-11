Groupe E établi à Boudevilliers

Groupe E a investi ses nouveaux locaux a Boudevilliers. Le distributeur d’électricité a regroupé ses septante employés et la soixantaine de véhicules de sa flotte neuchâteloise en un seul et unique site juste en face du SCAN. Groupe E, anciennement l'ENSA, se trouvaient depuis les années 70 dans un vétuste bâtiment à Corcelles. Ce site avait été vendu en 2009 et depuis Groupe E cherchait un nouveau terrain à construire. Après dix ans de recherche et avec l’aide de la commune de Val-de-Ruz et de l’État de Neuchâtel, c’est à côté du SCAN à Boudevillier qu’un terrain a finalement été trouvé.

Les travaux à hauteur de 22 millions avaient débuté en juillet 2022 et se sont terminés en septembre de cette année. Les médias étaient conviés à une visite des locaux de plus de 6'000 mètres carrés ce jeudi.