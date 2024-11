« TV Découverte » se lance sur le réseau

Depuis ce lundi, TV Découverte est désormais disponible sur le réseau Sunrise TV, sur le canal 911. La chaîne propose une programmation variée, incluant des reportages longs formats, des débats et des captations de concerts. Ce qui la rend unique, c'est son engagement pour l'insertion socioprofessionnelle. Elle offre treize places à des personnes bénéficiaires de l’aide sociale, afin qu'elles participent activement à la production du contenu de la chaîne. Carlos Monserrat, journaliste de profession, supervise cette équipe. En se rendant disponible sur le réseau, le but était pour lui de donner davantage de crédibilité et de visibilité au média.