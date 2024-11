Déception dans le camp démocrate

Donald Trump est en route pour un second mandat à la présidence des États-Unis. Le candidat républicain a d’ores et déjà revendiqué sa victoire après s’être imposé en Pennsylvanie, en Géorgie et en Caroline du Nord, trois des états clés que convoitait également la démocrate Kamala Harris. Donald Trump mène la course dans les autres « swing states ». Mercredi à 10h50, il comptabilisait 267 grands électeurs contre 224 à sa rivale. Il en faut 270 pour remporter l'élection présidentielle américaine. À 7h35, dans « La Matinale », David Sylvan, professeur en Science politique à l’Institut de hautes études internationales et du développement à Genève et spécialiste des États-Unis, ne croyait déjà plus à la victoire de Kamala Harris.

Deux choses ont fait la différence selon lui. « D’une part, Donald Trump a pu agrandir ses marges dans les zones rurales et d’autre part, il a réussi à gagner pas mal de voix du côté des latinos. Et en plus, Harris n’a pas vraiment mobilisé les gens, pour toute une série de raisons. » Les républicains seraient également en passe de reprendre le contrôle du Sénat, jusqu'ici aux mains des démocrates. S’ils se maintiennent à la Chambre des représentants, ils pourraient contrôler l’ensemble du système politique. Ce qui ne veut pas dire que Donald Trump aura complètement les mains libres, selon David Sylvan. Il relève que ces résultats ne seront pas connus avec certitude avant quelques jours. « Mais ça sera certainement très, très, très serré. Franchement le pays est coupé en deux, il est complètement divisé. C’est presque 50-50. Donc ce n’est pas forcément donné qu’il va contrôler tout le Congrès. Mais la véritable question est : qu’elle sera la résistance envers Donald Trump. Parce que jusqu’ici, à chaque fois qu’il a parlé de choses comme s’installer comme dictateur, tout le monde a dit que c’était une blague. Maintenant on va voir, mais on peut imaginer toutes sortes de tentatives pour le contrecarrer. » /sma