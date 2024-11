La maternité de St-Imier célèbre ses 90 ans

Elle en a vu défiler des nouveau-nés, la maternité de St-Imier fêtait ses 90 ans ce week-end. Au menu des portes ouvertes samedi : visite des salles d’accouchement, ainsi que de tout le service, un atelier d’aromathérapie et surtout des échanges avec le personnel. En presque un siècle, la maternité a vu naître entre huit et dix mille enfants. Depuis 1934, le service s’est métamorphosé, mais également la société. « Les pratiques et les mentalités ont beaucoup évolué, par exemple avant, on séparait assez vite la mère et l’enfant après l’accouchement, aujourd’hui on tend à faire l’inverse », confie Astrid Aubin, sage-femme, cheffe de l’unité obstétrique et gynécologie de l’hôpital de St-Imier. Ici, le lien entre parents et enfant est spécialement soigné. « Il y a plusieurs siècles, les femmes accouchaient parfois seules », poursuit-elle.