Légiférer sur l’euthanasie n’est pas nécessaire pour EXIT

Faut-il une loi fédérale pour légiférer de l’assistance au suicide ? L’Université de Neuchâtel organise ce mardi une conférence sur ce thème. Elle s’inscrit dans le cycle de conférences mises sur pied par l’institut de droit de la santé dans le cadre des célébrations de ses 30 ans. L’assistance au suicide a été passablement médiatisée le mois dernier, avec la capsule Sarco qui a été utilisée en Suisse, dans le canton de Schaffhouse. Une procédure pénale au niveau cantonal a été ouverte pour incitation et aide au suicide. Et la question de légiférer sur l’euthanasie refait surface dans la Berne fédérale. Un retour en arrière que ne souhaite pas EXIT. « En Suisse, l’aide à mourir est une situation particulièrement libérale », explique dans « La Matinale » Jean-Jacques Bise, le coprésident de l’association en Romandie. Actuellement, il y a un article dans le code pénal qui parle du suicide assisté et c’est suffisant, estime le Chaux-de-Fonnier.