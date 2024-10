Une montre pour les 30 ans du CNIP

Thuan Nguyen est aussi revenu sur l’évolution du Centre neuchâtelois d’intégration professionnelle au cours des trente dernières années. « On est beaucoup plus proche de l’économie, on est beaucoup plus proches des entreprises qui vont engager les apprenants du CNIP. On ne se considère pas comme une école, mais plus comme une entreprise de formation »

Des journées portes ouvertes du CNIP sont organisées les 1 et 2 novembre dans le cadre des Journées portes ouvertes de la culture du Val-de-Travers. /sma