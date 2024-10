La Revue neuchâteloise remonte sur scène

L’actualité de l’année une nouvelle fois passée à la moulinette. La Revue neuchâteloise revient pour une quatrième édition. Six comédiens vont monter sur scène. Ils se produiront du 13 décembre au 12 janvier au Théâtre de Colombier et du 15 au 19 janvier au théâtre de l’Heure bleue à La Chaux-de-Fonds. La manifestation est marquée par le retour de Cuche et Barbezat. David Charles a expliqué lundi dans « La Matinale » que lorsqu’il a décidé de remettre en place La Revue neuchâteloise, il avait appelé Barbezat. « Je voulais qu’il joue dans La Revue, mais ça ne jouait pas au niveau des agendas avec La Revue vaudoise qu’il met en place ». Cette année, au niveau des agendas, ça fonctionne. D’ailleurs, une partie des humoristes sont engagés sur les deux événements. Au niveau du casting, deux comédiens reviennent à Neuchâtel après y avoir joué en 2022. « On avait Jessie Kobel, qui est un humoriste romand et Jenny Lorant, qui est une chanteuse-comédienne qui chante excellemment bien ».