La Corta'Blue Race revient à Cortaillod

Cortaillod ira à fond la caisse le 2 novembre. Après une édition annulée en 2023, la Corta'Blue Race est de retour cette année. La course de caisse à savon suivra son parcours habituel, du haut du chemin du Bugnon jusqu’à la place du port de Cortaillod.

Mais cette course, c’est avant tout l’occasion pour les organisateurs de mettre en avant certaines causes qui leur tiennent à cœur. Cette année, octobre rose via la ligue neuchâteloise pour le cancer et Movember sont à l’honneur. Une troisième association est également invitée, Having a ball, qui fait de la prévention contre le cancer des testicules. Un choix réfléchi par les organisateurs : « on trouvait qu’il n’y avait pas assez de prévention qui se faisait vis-à-vis des messieurs » explique Gérard Zenhaüsern, président de la Corta'Blue Race.