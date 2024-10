Le bois de résonance valorisé à Evologia

Sur les 600 mètres cubes que peuvent potentiellement produire les forêts de l’Arc jurassien, la xylothèque de Forêtxcellence ambitionne d’en acquérir 5 à 6 mètres cubes par année.

Le bois de résonance, stocké sous forme de planchette, doit patienter environ 5 ans pour arriver à maturité.

La création de la xylothèque et la valorisation de ce bois spécifique de l’Arc jurassien représente pour Jean-Michel Capt, luthier et guitarier au Brassus, une prise de conscience des autorités et de la population du potentiel de ces arbres particuliers.