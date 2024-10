Un café pour briser l’isolement

« Voir du monde et beaucoup rigoler »

Assises à une table autour de leurs thés et cafés, trois femmes discutent de l’édition 2024 de la Fête des Vendanges. « Je n’ai pas arrêté du week-end, il y avait du monde à la maison, c’était convivial et joyeux. Tout ce que j’aime », glisse Viviane en souriant. À la voir, on n’en doute pas. Comme ses deux contemporaines de 1944, l’octogénaire déborde d’un enthousiasme contagieux. À ses yeux, « la journée de la personne âgée devrait avoir lieu tous les jours. » Et comme elle l’ajoute, « il y a également des personnes qui désirent rester dans leur solitude. Il faut aussi respecter cela. » Toutes trois membres de l’AVIVO, elles participent toujours aux cafés organisés par l’association, tous les deuxièmes jeudis du mois. « Chacun vient comme il l’entend, ça fait beaucoup de bien », explique Viviane avant de regretter que plus de monde ne fasse pas le déplacement. Finalement, les trois s’accordent sur la marche à suivre pour garder la joie de vivre : « il faut voir du monde, sortir si l’on peut, et beaucoup rigoler », lâchent-elles avant de partir en éclats de rire.

Avant de se quitter, les trois contemporaines ont encore un programme chargé, « on va aller prendre un petit apéro, manger puis rentrer pour finir la lessive de la Fête des Vendanges ! »