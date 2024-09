A Neuchâtel, les femmes votent depuis 65 ans

S’il a fallu attendre 1971 pour le suffrage féminin sur le plan fédéral, les Neuchâteloises ont pu glisser leur premier bulletin dans une urne il y a 65 ans. Le 27 septembre 1959, le canton devenait le deuxième de Suisse à accorder le droit de vote et d’éligibilité aux femmes en matière communale et cantonale, juste après Vaud.Si ce droit est aujourd’hui acquis en Suisse, les femmes se mobilisent toujours un petit peu moins que leurs homologues masculins dans les urnes. Selon Laurence Boegli, co-cheffe de l'Office de la politique familiale et de l'égalité du Canton de Neuchâtel, cet écart tend à diminuer. « Lors des élections communales de cette année par exemple, 30.2% de l’électorat féminin s’est mobilisé, contre 31.3% de l’électorat masculin, l’écart est donc très faible.» En revanche, cette tendance tend à s’inverser chez les plus jeunes, où les femmes se mobilisent en plus grand nombre. Aux yeux de la co-cheffe de l’Office de l’égalité, « cela s’explique par le fait que les femmes suivent désormais davantage de formations académiques de niveau tertiaire. Or, on sait qu’il existe un lien très fort entre le fait de voter et le niveau de formation, ce qui explique cette plus grande mobilisation féminine. »