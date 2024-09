Le Locle-Les Brenets: création d'une ligne de bus électrique

D’ici 2031, c’est un bus électrique qui remplacera la ligne ferroviaire entre Le Locle et Les Brenets. Une extension vers Villiers-le-Lac est aussi prévue à terme. Le tracé du chemin de fer sera réaffecté en voie verte.

"Les installations ferroviaires de la ligne, longue de 3,8 kilomètres, nécessitent d'être complètement assainies. Le matériel roulant et les haltes ne sont pas conformes aux normes LHand et plusieurs ouvrages d'infrastructure arrivent en fin de vie", ont rappelé jeudi le canton, la Ville du Locle et le transporteur transN.

Après examen des différents scénarii de desserte alternative, il est ressorti qu'une nouvelle ligne de bus électrique apportera le meilleur rapport entre les coûts et l'utilité.

Le projet sera mis en œuvre en deux phases. La première comprendra un terminus au parking des Pargots aux Brenets, offrant ainsi une alternative aux flux pendulaires motorisés dès fin 2031. La seconde phase, qui aura un terminus à Villers-le-Lac, permettra d'agrandir à terme le bassin d'usagers. Le départ de la ligne est prévu à la place du 1er Août, au centre du Locle.

Travaux d'entretien

"Dans l'immédiat, les travaux d'entretien effectués par transN permettront de garantir l'exploitation ferroviaire jusqu'à 2031, horizon de mise en service des aménagements connexes au tunnel autoroutier de contournement du Locle N20", peut-on lire dans le communiqué.

L'association "du Régional des Brenets au RER neuchâtelois" s'était réjouie en fin d'année dernière du sursis accordé au train qui aurait dû disparaître dans un premier temps à fin 2023. Pour elle, le Régional constitue un véritable atout touristique et rend service aux élèves brenassiers scolarisés au Locle, ainsi qu’aux travailleurs, avait-elle expliqué. /ATS