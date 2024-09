Deux loups dans les couloirs du Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel

Si vous entrez dans le Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel, il se peut que vos pas croisent ceux de deux loups aux aguets, abrités dans les méandres des dioramas. Si c’est le cas, ne vous en faites pas, ces deux spécimens ne risquent pas de vous mordre. Ils sont l’œuvre de Martin Zimmerli, taxidermiste au Musée depuis 1985. Installés depuis le 3 septembre, ces deux loups ne sont pas ici pour faire débat, mais bien pour être observés. Et en effet, quand on arrive sur les lieux, c’est une impression d’intrusion qui prend le pas sur la surprise. Loin de prêter attention aux visiteurs et visiteuses, le loup et la louve semblent se découvrir, à la fois curieux et inquiets. Interrogé à ce sujet, Martin Zimmerli explique que « l’objectif est que le public puisse observer cette scène comme si elle était réelle. » Et s’ils étaient vraiment dans leur milieu naturel, qu’est-ce qu’il se passerait après ces premières observations ? À cette question aussi, le taxidermiste a une réponse. « Comme on peut souvent l’observer lorsque deux chiens se rencontrent, les deux loups se sentiraient mutuellement et iraient renifler leurs arrière-trains respectifs. Il s’agirait alors de voir s’ils ont un intérêt à vivre ensemble pour un temps ».