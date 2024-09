La HEP-BEJUNE plonge dans la réalité virtuelle

La réalité virtuelle, ça n’est pas que du divertissement. Ça peut aussi être un outil pédagogique. La HEP-BEJUNE a inauguré ce mercredi son deuxième TestLab à La Chaux-de-Fonds. Et il est consacré justement à la réalité virtuelle. Le personnel académique de la Haute école pédagogique des cantons de Berne, Jura et Neuchâtel, les étudiants et les enseignants de terrain ont notamment à leur disposition des casques de réalité virtuelle et une caméra qui filme à 360 degrés. L’objectif est de leur permettre d’apprivoiser cette technologie et d’en faire profiter les élèves.

Avec ces TestLabs, la HEP BEJUNE entend répondre aux exigences de Plan d’étude romand. Depuis 2018, le PER place l’éducation numérique au même niveau que les mathématiques ou les langues.

Une étude montre qu’avec la réalité virtuelle, l’apprentissage est plus profond et plus facile, explique Sophie Golay Gasser, coordinatrice des TestLabs.