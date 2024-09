Une gare flambant neuve au printemps pour Couvet

Ne cherchez pas un train à Couvet, vous ne le trouverez pas. Ils ne pourraient d’ailleurs plus circuler. Dans le village, les rails ont disparu. TransN est en plein chantier pour construire une nouvelle gare à quelques dizaines de mètres de l’ancienne. Un investissement de 22 millions de francs. Le bâtiment et ses installations seront prêts au printemps prochain. En attendant, les voyageurs doivent prendre le bus. Le passage momentané du rail vers la route n’est pas optimal et montre bien l’importance des infrastructures ferroviaires pour Couvet et le Val-de-Travers, explique le conseiller communal Éric Sivignon.

Une fois sortie de terre, la nouvelle gare de Couvet aura l’avantage de ne plus se trouver dans une courbe, ce qui n’est pas en adéquation avec les nouvelles normes, mais sur un tronçon rectiligne. Implanter un bâtiment de cette importance au cœur d’un village demande beaucoup de discussions « avec la Commune, le Canton, les riverains et l’Office fédéral des transports », détaille Yann Montandon, chef de projet chez TransN. Finalement, l’entreprise de transport neuchâteloise a obtenu les autorisations nécessaires et n’a eu à détruire qu’un seul édifice, un dépôt.