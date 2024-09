Mikron s'agrandit

« Depuis 2020, le chiffre d’affaires de l’entreprise n’a cessé d’augmenter », explique Félix Arietta. Celui qui décrit ce projet comme étant un moyen de consolider leur position de leader sur le marché se réjouit de cette nouvelle extension. « Cet agrandissement permettra de regrouper toutes nos activités de stockage sur le même site, et ainsi de générer de l’interaction entre les collaborateurs, ce qui est la source de l’innovation ». Si les travaux permettront de répondre aux attentes des clients, d’autres défis attendent Mikron Boudry. « On doit trouver des moyens pour faciliter l’accès au site en transports publics », explique son directeur. Pour ce faire, l’entreprise annonce « travailler avec la commune de Boudry et l’Etat afin de mettre des solutions sur pied ». /mkr