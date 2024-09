Les travaux démarrent à La Sombaille

Les 121 résidents et le personnel de l’EMS La Sombaille à La Chaux-de-Fonds sont partis pour trois ans de travaux. Le temps qu’une extension soit construite et que l’ancien bâtiment soit rénové. Le chantier démarre ce jeudi, avec l’abattage d’arbres. Ils seront évidemment remplacés, précisent le directeur du home Yanick Vocat et l’architecte du projet Andrea Pelati.

Le concept avait été présenté en 2018 et il aurait dû s’achever en 2021. C’était sans tenir compte notamment de la pandémie de Covid-19. Entre-temps, les coûts de la construction ont augmenté et le canton a revu les normes et règlementations cantonales en matière d’établissement médico-social. La facture, devisée entre 11 et 15 millions il y a 6 ans s’élève aujourd’hui à environ 28 millions de francs.

Lorsque les travaux s’achèveront, le nombre de résidents que La Sombaille pourra accueillir sera légèrement revu à la baisse. Ils seront 118 à y habiter, contre 121 aujourd’hui. Par contre, le nombre de chambres individuelles sera plus que doublé. Quatorze chambres pour deux personnes subsisteront pour accueillir les couples ou les « cohabitations heureuses », image le directeur du 2e plus grand home du canton. Et chaque chambre sera équipée d’une salle de bain avec douche et wc, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

Les travaux visent à améliorer la qualité de l’hébergement et le confort des résidents, augmenter l’offre de chambre individuelle et les espaces communautaires, créer des lieux de rencontre conviviaux et des espaces de déambulation extérieurs et répondre aux enjeux environnementaux actuels.

L’exploitation de l’EMS continuera durant toute la période des travaux. Le grand défi consistera à limiter au possible les impacts sur les prestations. /cwi