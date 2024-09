Un verger aux goûts d'ailleurs

Au Domaine des Prés d’Areuse, l’agriculteur biologique Quentin Ducommun est un des rares paysans suisses à produire des amandes. Aux 60 arbres qui lui ont permis de récolter près de 60 kilos d’amandes l’an dernier, s’ajoutent les 100 amandiers qui entreront en production dans deux, voire trois ans. Et plus l’on s’éloigne de sa ferme, plus les cultures qui l’entourent se diversifient. « Mon grand-père avait planté des noyers, puis on a continué avec les noisetiers, et enfin, les amandes », explique-t-il, le sourire aux lèvres. « On peut voir autour de nous l’évolution de nos cultures. » En effet, si le verger compte ses habituels pommiers et poiriers, on peut aussi y observer des amandiers, des oliviers, et même quelques bananiers et grenadiers. Comme il le précise, « pour les bananes, il faudra encore attendre un peu avant que ça donne quelque chose ». Mais c’est cet enthousiasme et cette curiosité qui confèrent à son domaine des allures exotiques. « La devise du domaine, c’est que les seules choses qui ne poussent pas sont celles qu’on n’a pas plantées ». Bien sûr, l’agriculteur biologique ne s’en cache pas : « parfois on se plante, et ce n’est pas grave, au moins, on aura essayé ! » Aux critiques sur le fait que ses cultures ne sont pas indigènes, Quentin Ducommun répond que, finalement, « c’est une continuité. Les Romains avaient déjà planté des amandiers et des grenadiers donc on ne fait que de reprendre ce qui s’est fait il y a 2'000 ans ».