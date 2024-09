« Et si on cultivait un autre monde ? » à Neuchâtel

« L'objectif de ce festival est de rendre accessibles et compréhensibles les idées coopératives et de créer un espace où le public peut non seulement découvrir ces modèles, mais aussi échanger et s'engager », ajoute la co-présidente de l’association Conviviabules. Des repas-rencontres ont également été organisés pour encourager la convivialité et les échanges autour des pratiques solidaires et durables.

Le festival s'est également voulu un espace de réflexion sur l’avenir des coopératives et leur rôle dans une économie plus équitable et respectueuse de l'environnement. Des conférences aborderont l'histoire et l'évolution des coopératives, mettant en lumière les possibilités de transformation sociale qu'elles offrent.

L’événement est ouvert à tout un chacun. Les inscriptions aux différentes activités gratuites ou à prix libre sont à retrouver ici. /ifp