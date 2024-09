Le Tour de Romandie aime La Grande-Béroche

La petite reine brille à nouveau à La Grande-Béroche. La commune du Littoral ouest est le théâtre ce vendredi du coup d’envoi du Tour de Romandie féminin. La première étape emmènera les cyclistes du port de St-Aubin à Lausanne sur 133,8 km pour 1'907 mètres de dénivelé positif. La Grande-Béroche sera traversée de toute part puisque le peloton passera par Gorgier, le Plan-Jacot, Bevaix, Chez-le-Bart, Saint-Aubin-Sauges puis Vaumarcus, avant de rejoindre le canton de Vaud.

La Grande-Béroche avait accueilli le départ de la 1re étape du Tour de Romandie masculin en 2022. Ce vendredi, ce sont les femmes qui s’élancent de St-Aubin et l’année prochaine, une étape masculine se déroulera autour de la Grande-Béroche avec le départ et l’arrivée dans la commune. Pour y venir quatre fois en trois ans, c’est que les organisateurs de la boucle romande s’y plaisent. « J’imagine que l’expérience de 2022 a été concluante », a expliqué le chancelier et président du comité d’organisation Nicolas Pfund dans La Matinale. Et pour les autorités, c’est l’occasion de mettre en avant le lien entre sport et santé. Nicolas Pfund reconnaît que c’est beaucoup d’organisation, notamment en termes de sécurité, d’infrastructures ou de préparatifs. Mais c’est aussi de potentiels retombés positifs. « C’est une certaine attractivité, au niveau résidentiel, économique et touristique. »