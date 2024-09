Aubin Ferrari : « L’UTMB, c’est la course qui fait rêver tout le monde »

Un régional s’illustre sur la mythique course de l’Ultra Trail du Mont-Blanc. Le Français de La Grande-Béroche Aubin Ferrari a pris la 14e place de la course de montagnes ce week-end à Chamonix. Il a avalé les 173,3 km et 9'525 mètres de dénivelé positif en 22’33’’07. « L’UTMB, c’est la course qu’on souhaite faire quand on pratique l’ultra trail, c’est un peu le championnat du monde », explique l’athlète de 27 ans. Pendant plus de 22 heures de course, « on passe un peu par tous les états d’âme ! » Stress, euphorie, solitude et calme, fatigue, mais aussi doute : Aubin Ferrari a tout connu pendant sa course. « Pendant les moments de doute, on pense à tous les sacrifices qu’on a faits, tous les entraînements », raconte-t-il dans La Matinale mercredi. Justement les entraînements pour une telle course, c’est « énormément d’heures passées en montagne, avec des blocs d’entraînement de 6-7 heures par jour sur trois jours pour recréer des sensations de fatigue que l’on va trouver sur de l’ultra. » Aubin Ferrari s’était déjà essayé sur l’UTMB, mais il n’avait pas terminé. Ainsi, l’objectif était d’arriver au bout. « Mentalement, je me suis surtout préparé à souffrir », rigole le spécialiste des courses de longue distance.