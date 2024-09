Les députés neuchâtelois veulent encourager la culture et l'art

Gauche mitigée

Cette loi n'a pas suscité « l'enthousiasme » de la gauche. « Six ans de travail pour un projet généraliste et peu ambitieux », a expliqué Mathias Gautschi (PS). Le député a déploré aussi que les moyens financiers octroyés à la culture ne soient pas inscrits dans la loi. Pour Julien Gressot (POP), le texte est concentré sur les institutions culturelles et pas assez sur les artistes indépendants et les milieux alternatifs.

Assises de la culture

La loi a donc fait l'objet de nombreux amendements. Le Grand Conseil a accepté de fixer un ratio dans les budgets des constructions et des rénovations pour des interventions artistiques. Le pourcentage du coût total, affecté à une intervention artistique, fixé par le Conseil d'Etat, ne pourra être inférieur à 0,5%. Son montant maximum s'élève à 400'000 francs.

Les députés ont aussi approuvé que l'Etat organise une fois par législature les assises de la culture avec l'ensemble des acteurs culturels du canton. Le canton devra aussi fournir un rapport d'information une fois par législature.

Plusieurs amendements de la gauche ont été refusés. Le PS voulait notamment que l'Etat contribue à l'emploi des acteurs culturels du canton ou qu'il veille au soutien des milieux indépendants. Par rapport à l'initiative « 1% pour la culture », déposée le 30 juillet 2021 et qui demande qu'au moins 1% du budget de l'Etat soit consacré au soutien des activités culturelles, le Conseil d’État a souhaité lui consacrer un rapport dédié. Le texte « nécessite un approfondissement important, notamment quant à la faisabilité de sa mise en œuvre et aux implications pour les prérogatives du Grand Conseil », a expliqué le gouvernement. /ats-aju