Réforme de la LPP : notre débat

Nouvelle votation sur les retraites en Suisse. La population est appelée à se prononcer, le 22 septembre prochain, sur la réforme de la loi sur la prévoyance professionnelle (LPP). Changement principal prévu pour le 2e pilier : une diminution du taux de conversion de 6,8 à 6%. Le taux de conversion, c'est le pourcentage appliqué pour convertir en rente l'avoir de vieillesse épargné. Ce qui impliquerait une baisse des rentes dans la partie obligatoire de la prévoyance professionnelle. Il y a également plusieurs mesures compensatoires qui sont prévues afin notamment de garantir un meilleur accès à la prévoyance professionnelle pour les bas salaires. Parmi elles, l’augmentation du salaire assuré – la déduction de coordination passerait d’un montant fixe de 25'725 francs à 20% du salaire brut. De plus, il serait compris dans cette refonte de la LPP un abaissement du seuil d’accès au 2e pilier, qui passerait de 22'050 francs à 19'845 francs. Cette réforme concerne avant tout les caisses de pension qui n’offrent que les prestations minimales prescrites par la loi ou à peine plus. Elle est combattue par la gauche et les syndicats.