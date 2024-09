La pluie du printemps a coulé les récoltes de céréales 

« Je n’ai jamais vu ça », explique Kevin Hofstetter, responsable du centre collecteur des Hauts-Geneveys. Malgré sa courte expérience dans le métier, l’ancien viticulteur affirme qu’une récolte comme celle de cette année est désastreuse pour les producteurs de céréales. Des semis retardés en automne à cause de fortes précipitations puis un printemps très humide en sont les causes principales.

« Beaucoup de facteurs expliquent une baisse de rendement, mais le fait que les champs soient constamment humides ne permet pas aux agriculteurs d’aller les traiter. Beaucoup de parcelles de céréales se sont retrouvées fortement concurrencées par des chardons et des rumex par exemple », explique le siloteur. Un problème qui se retrouve à l’heure de faire le point. Comme il l’a lui-même remarqué dans son centre, Kevin Hofstetter explique qu’il y a « une fourchette entre 10 et 30% de rendements en moins que les années précédentes ». Et ceci se répercute directement sur le porte-monnaie des agriculteurs, « au sens propre comme au sens figuré, le blé c’est leur gagne-pain et cette année, il y a un réel manque à gagner ».