L’eau est de retour à la piscine des Mélèzes et elle est drôlement bonne !

Elle n’avait plus accueilli de visiteurs depuis la tempête du 24 juillet 2023 : la piscine des Mélèzes a rouvert ce samedi 31 août à La Chaux-de-Fonds après un an de travaux nécessaires à la rénovation des bassins. Et cette fois, la météo était du côté de la Métropole horlogère. Sous un temps encore estival, et avec une eau à… 25 degrés, le site a vu défiler près de 3000 personnes, l’équivalent d’une bonne affluence en période de vacances d’été. Un « grand moment d’émotion » pour le conseiller communal chaux-de-fonnier Thierry Brechbühler, « puisque cette piscine peut enfin rouvrir. Le temps est au rendez-vous, le monde » aussi. L’élu et le chef du Service des sports, Michel Villarejo, ont donné le feu vert aux baigneurs, qui étaient des dizaines à attendre, avant 10 heures.