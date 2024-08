Vieillir en Suisse en tant qu’étranger : un chemin parsemé d’embûches

Il y a donc des problèmes de législation, en plus des complexités administratives. Les Villes de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel, ainsi que le Canton de Neuchâtel sont partenaires de cette exposition. Alors justement l’Etat, que fait-il ? « Des changements sont possibles », clame Grégory Jaquet. Le délégué aux étrangères et étrangers et chef du Service de la cohésion multiculturelle du Canton de Neuchâtel reconnaît que l’Etat « doit s’améliorer, fort ! » Dans ce but, le Conseil d’Etat a élaboré une feuille de route avec 50 mesures pour « transformer la façon dont on livre les prestations », précise-t-il.