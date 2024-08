Paralympiques, les jeux de la visibilité

C’est l’événement sportif de la semaine. Après le succès des Jeux olympiques de Paris, la capitale française accueille à partir de ce mercredi et jusqu’au 8 septembre les Jeux paralympiques.

En chiffres, les Paralympiques 2024, c’est 4'400 sportifs en situation de handicap physique, issus de 168 pays, qui vont se mesurer dans plus de 500 épreuves. Pour prendre la mesure de l’événement, Fabien Bertschy, le président du Club en fauteuil roulant de Neuchâtel, était l’invité de la Matinale RTN mercredi matin. L’occasion de souligner que les Paralympiques permettent de mettre en avant les performances et la préparation astreignantes de sportifs qui portent les couleurs suisses, et qui ne parviennent en général pas à vivre de leur sport, malgré les soutiens. L’événement donne également de plus en plus de visibilité aux personnes en situation de handicap, en particulier depuis les Jeux de Londres, qui ont proposé une couverture télévisuelle complète. Cette année, à Paris, la délégation suisse comporte 27 membres, mais pas de Neuchâtelois. Le Club en fauteuil roulant de Neuchâtel envisage un projet autour du curling qui pourrait dans l’avenir porter ses fruits dans diverses compétitions, voire dans le cadre des Paralympiques d’hiver. /jhi