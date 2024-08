Ukraine : rester soudés pour s'ouvrir aux autres

Une note d’espoir

Bien sûr, cette fête n’est pas uniquement vouée à l’affliction. Si la présence d’un mémorial pour les proches décédés au cours du conflit rappelle la mémoire de ceux qui ne sont plus, l’organisation de cette journée se veut également pleine de joie. « On ne souhaite pas uniquement partager notre tristesse. On danse, on chante, c’est aussi pour partager de l’espoir », explique la responsable communication de l’association. Car de l’espoir, il y en a. Malgré un conflit qui dure, l’incursion ukrainienne en Russie le 6 août dernier a permis d’insuffler un nouvel élan de motivation, aux yeux d’Iryna Gvozdetska. « Cette avancée à Koursk donne un peu de courage à nos soldats et elle permet également de montrer aux pays qui nous viennent en aide que nous sommes capables de riposter », déclare -t-elle. Mais comme la mère de deux enfants le précise, « le plus important, c’est d’arrêter cette guerre ».





Les enjeux de l’intégration

« Ma plus jeune fille a trois ans, elle a déjà plus vécu en Suisse qu’en Ukraine ». Cette réalité, c’est celle d’un conflit qui dure. Pour les Ukrainiens et Ukrainiennes installés en Suisse, l’intégration n’est pas toujours facile. Si l’apprentissage de la langue en lui-même ne pose pas beaucoup de problème aux yeux de Iryna Gvozdetska, c’est plutôt la motivation pour s’y mettre qui vient parfois à manquer. Comme elle le précise, « sans travail, on n’a pas toujours la motivation pour apprendre le français ou pour sortir ». En effet, comme elle ne manque pas d’ajouter, « dès que l’on est adulte, le travail représente notre premier véritable réseau dans un nouveau pays ». Or, obtenir un poste en Suisse n’est pas toujours chose aisée. Elle-même détentrice d’un permis S, elle explique que « se faire engager lorsque le permis ne dure pas plus d’un an, c’est très compliqué ». Néanmoins, la responsable communication de l’association des Ukrainiens de Neuchâtel reste positive, elle souligne que les discussions à ce sujet sont prévues à l’interne afin d’essayer de trouver des solutions. /mkr